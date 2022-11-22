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22 ноября, 12:30

«К концу жизни он остался ни с чем. Это ужаснуло». Драма советского арбитра, судившего финал ЧМ

Отдел футбола «СЭ»
Николай Латышев судит финал ЧМ-1962.
Фото архив «СЭ»
Николай Латышев (в центре).
Фото Олег Неелов, архив «СЭ»
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109 лет со дня рождения легендарного арбитра Николая Латышева.

Сегодня исполнилось бы 109 лет Николаю Латышеву — самому знаменитому нашему рефери, первому советскому арбитру ФИФА, единственному в истории СССР и России, судившему финал чемпионата мира.

Было это в Чили в 1962 году. Там Латышев отработал четыре матча, включая финальный — Бразилия — Чехословакия (3:1). Кстати, руководители бразильской федерации, узнав о назначении, начали протестовать — мол, их соперники, как и главный арбитр, представляют социалистическую страну. Но президент ФИФА Стэнли Роуз, с которым Латышев познакомился еще в 1945 году в Англии, оставил свое решение в силе. И накануне финала лично вручил Николаю Гавриловичу «Золотой свисток ФИФА».

25 июня 2006 года. Нюрнберг. Португалия - Голландия - 1:0. Валентин ИВАНОВ (в центре). От золота Латышева до побоища Иванова. Как наши арбитры работали на чемпионатах мира

Дальше предоставим слово летописцу «СЭ» Акселю Вартаняну: «Финал Латышев отработал на высшем уровне. Держал игроков в узде, не нервировал ненужными или сомнительными свистками. В одном эпизоде, когда мяч в штрафной бразильцев попал в руку их защитника, свисток, несмотря на протестующие возгласы чехословацких друзей, промолчал. Арбитр в ситуации разобрался: не рука нашла мяч, а мяч руку. Комиссары ФИФА, наблюдавшие за работой Латышева, оценили судейство максимальным баллом».

Николай Латышев (в центре). Фото архив «СЭ»
Николай Латышев (в центре).
Фото архив «СЭ»

А вот что в июльском номере журнала «Огонек» за 1962 год сообщил сам Латышев: «В печати уже много раз упоминалось о золотом свистке, которым якобы я судил в финале. Должен внести ясность. Во-первых, свисток не золотой, он отлит из белого металла, напоминающего серебро. Золотым его называют символически. Во-вторых, все 90 минут он спокойно пролежал в кармане, а во рту у меня был другой свисток, подаренный мне помощником генерального секретаря ФИФА еще раньше, в самом начале чемпионата, так как мои свистки остались в чемодане, который у меня пропал по дороге в Чили...»

После ЧМ-1962 Латышев стал членом судейского комитета ФИФА, в котором с небольшим перерывом пробыл более 20 лет. Параллельно возглавлял Всесоюзную коллегию судей. Последние годы жизни Николая Гавриловича складывались драматично. Об этом в июле 2022-го в «Разговоре по пятницам» рассказал известный арбитр Сергей Беляев, когда-то входивший в бригаду Латышева.

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— Общались с Латышевым до последних дней?

— Да. Когда умерла его жена Варвара Ивановна, он с улицы Горького переехал к сыну Игорю на Можайское шоссе. Тот отвел отцу небольшой закуток, чуть ли не конуру. Там мы и встречались, когда я в гости приезжал. Либо на кухне сидели.

— Мы слышали, с сыном он не очень ладил...

— Это правда. Игорь и Люся — дети Латышева от первого брака. С Игорем я давно не контактировал, даже не в курсе, жив ли. А с Люсенькой перезваниваемся. Как-то рассказала историю: «Представляете, прилетает папа из Чили, мы всей семьей едем встречать его в аэропорт. А папа шагает мимо, подходит к другой женщине и с ней уезжает».

— Ничего себе.

— Для сына это стало таким ударом! Люся-то и после развода родителей поддерживала папу, а Игорь... У него с отцом были сложные отношения.

Николай Латышев (в центре). Фото Олег Неелов, архив «СЭ»
Николай Латышев (в центре).
Олег Неелов, Фото архив «СЭ»

— «Другая женщина» — это Варвара Ивановна?

— Да. У нее от предыдущего брака было две дочери. Потом одна умерла. А вторая после смерти матери взяла да и выкинула Латышева из квартиры на улице Горького! Просто воспользовалась тем, что он не был там прописан. Получал-то квартиру Латышев, но по документам, как выяснилось, принадлежала она то ли Варваре Ивановне, то ли ее дочкам. А Николай Гаврилович к концу жизни остался на бобах. Когда я приехал, чтобы помочь ему с переездом, ужаснулся.

— Что увидели?

— В подъезде на лестнице валялись его вещи, книги. Он же помимо судейства сорок лет преподавал в Станкоинструментальном институте, был кандидатом наук, доцентом кафедры «Технология машиностроения», автором нескольких учебников... Я все подобрал, отвез на Можайское шоссе. Там у сына Николай Гаврилович и доживал.

...Умер Латышев 18 февраля 1999 года. Ему было 85. Похоронили его на Ваганьковском кладбище. Изначально — в семейной могиле, но через несколько лет урну с прахом перенесли в другое место — поближе к памятнику Владимиру Высоцкому.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
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