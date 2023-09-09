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Сегодня, 15:20

Десять выступавших в ЮФЛ футболистов дебютировали в сборной России

Футболисты сборной России.
Фото Михаил Шапаев / РФС
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7 сентября, в четверг, в Суэце сборная России сыграла вничью с олимпийской сборной Египта (1:1). В российской национальной команде дебютировали десять футболистов, которые ранее выступали ЮФЛ.

Среди этих игроков: Станислав Агкацев, Андрей Лангович, Дмитрий Васильев, Виктор Александров, Никита Ермаков, Ярослав Михайлов, Даниил Кузнецов, Ярослав Гладышев, Владислав Шитов и Никита Салтыков.

В игре с Египтом единственный гол за Россию забил нападающий Степан Оганесян.

За весь 2022 год команда тренера Валерия Карпина провела всего три матча, все они состоялись в гостях — с Киргизией (2:1, 24 сентября), Таджикистаном (0:0, 17 ноября) и Узбекистаном (0:0, 20 ноября).

Источник: https://yflrussia.ru/posts/1100418
ЮФЛ
Сборная России по футболу
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