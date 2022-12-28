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Сегодня, 09:02

Восемь воспитанников ЮФЛ вошли в топ-200 самых талантливых молодых игроков

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал список самых талантливых молодых игроков.

В список попали: Сергей Волков(«Краснодар»), Александр Коваленко, Владислав Шитов («Крылья Советов»), Даниил Худяков, Артем Карпукас («Локомотив»), Саба Сазонов, Арсен Захарян («Динамо») и Даниил Денисов («Спартак»).

Отметим, что в рейтинге учитывались футболисты, родившиеся после 1 января 2002 года и накопившие наибольший опыт в официальных играх в 2022 году. При составлении списка учитывалось игровое время, соревновательный уровень матчей и их результат. Всего в рейтинге представлены 200 игроков — по десять лучших на 20 разных позициях.

Источник: https://www.football-observatory.com/IMG/sites/mr/mr81/en/
Арсен Захарян
Даниил Худяков
Футбол
ЮФЛ
Александр Коваленко
Артем Карпукас
Владислав Шитов
Даниил Денисов
Саба Сазонов
Сергей Волков
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