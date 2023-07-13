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Сегодня, 13:03

Кожевникова о проблемах спортсменов с мотивацией: «Нагрузки остались прежними, а вознаграждения нет»

Мария Гусева
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Двукратный призер Олимпийских игр по фристайлу Елизавета Кожевникова ответила на вопрос, какую проблему считает сейчас наиболее актуальной применительно к собственной работе со спортсменами.

«Очень сильный сбой мотивации, — цитирует RT Кожевникову. — Вижу, что люди напуганы и не понимают, как им действовать. То есть им становится все сложнее и сложнее себе объяснять, зачем нужно продолжать терпеть тренировочные нагрузки, если выхода на крупные соревнования нет».

Также Кожевникова заявила, что спортсменам нужно стремиться выстроить систему внутренней мотивации.

«Все, что мы можем, это постараться выстроить систему внутренней мотивации таким образом, чтобы сохранить в человеке способность стремиться к развитию, когда трудно и нет обещанного вознаграждения. Нагрузки-то запредельны. Нужно держать удар, а стресс-система начинает капитулировать. Сейчас добавилось сокращение финансирования, уход спонсоров, снижение рекламных контрактов. В совокупности с этим уже трудно мириться. Нагрузки остались прежними, а вознаграждения нет», — добавила она.

Источник: https://russian.rt.com/sport/article/1172256-kozhevnikova-motivaciya-sportsmeny-intervyu
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