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Вратарь «Норманочки» Колесова: «Мысли только одни: мы должны выиграть матч за третье место на Кубке мира»

Алина Савинова
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Вратарь мини-футбольной «Норманочки» Александра Колесова высказалась о поражении от бразильской «Стайн Каскавел» в полуфинале Кубка мира (1:3).

«Я мечтала сыграть с этим соперником и безумно благодарна, что выдалась такая возможность. Матч выдался достаточно тяжелым как физически, так и эмоционально. Решающим был отрезок игры при счете 1:1, основополагающим было то, кто следующим забьет. К сожалению, нам не удалось дожать соперника при таком счете, мы пропустили второй, а затем и третий мяч. На данный момент можно только подбодрить друг друга и заряжаться новыми эмоциями на следующую игру, чтобы бороться снова. Поэтому я думаю, что все прекрасно справятся с этой задачей и в матче за третье место будут готовы. Мысли у нас только одни: нужно брать реванш! Несмотря ни на что, мы должны выиграть и поднять планку по сравнению с предыдущим годом», — цитирует Колесову Metaratings.ru.

В понедельник, 10 июля, «Норманочка» проведет матч за третье место против «Табоана».

Кубок мира среди женских клубных команд проходит в Бразилии. В турнире принимают участие 12 клубов.

Источник: https://metaratings.ru/news/vratar-normanochki-kolesova-my-dolzhny-vyigrat-match-za-trete-mesto-na-kubke-mira-264930/
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