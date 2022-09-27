На сбор национальной команды России по гандболу вызваны 19 игроков

Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу во главе с Велимиром Петковичем определил состав на первый сбор нового сезона.

Сборная России проведет тренировочную сессию в Новогорске с 8 по 16 октября. В команду вызваны 19 игроков.

Вратари: Андрей Верещагин («Динамо Астрахань»), Артем Грушко («Чеховские медведи»), Александр Лысенко («Виктор»).

Левые крайние: Никита Ильтинский, Егор Кочура (оба — «Виктор»).

Правые крайние: Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Алексей Фокин, Даниил Шишкарев (оба — ЦСКА).

Линейные: Радомир Врачевич («Виктор»), Александр Ермаков («Чеховские медведи»).

Правые полусредние: Сергей Иванов, Дмитрий Киселев (оба — ЦСКА), Александр Котов («Чеховские медведи»).

Левые полусредние: Александр Гребенкин («Виктор»), Евгений Дземин, Дмитрий Санталов (оба — «Чеховские медведи»), Арсений Ухваркин («Динамо Астрахань»).

Разыгрывающие: Иналь Афлитулин, Сергей Болотин (оба — «Виктор»).