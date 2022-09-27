На сбор национальной команды России по гандболу вызваны 19 игроков

27 сентября, 19:05
Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу во главе с Велимиром Петковичем определил состав на первый сбор нового сезона.
Сборная России проведет тренировочную сессию в Новогорске с 8 по 16 октября. В команду вызваны 19 игроков.
Вратари: Андрей Верещагин («Динамо Астрахань»), Артем Грушко («Чеховские медведи»), Александр Лысенко («Виктор»).
Левые крайние: Никита Ильтинский, Егор Кочура (оба — «Виктор»).
Правые крайние: Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Алексей Фокин, Даниил Шишкарев (оба — ЦСКА).
Линейные: Радомир Врачевич («Виктор»), Александр Ермаков («Чеховские медведи»).
Правые полусредние: Сергей Иванов, Дмитрий Киселев (оба — ЦСКА), Александр Котов («Чеховские медведи»).
Левые полусредние: Александр Гребенкин («Виктор»), Евгений Дземин, Дмитрий Санталов (оба — «Чеховские медведи»), Арсений Ухваркин («Динамо Астрахань»).
Разыгрывающие: Иналь Афлитулин, Сергей Болотин (оба — «Виктор»).