Стали известны полуфиналисты юниорского чемпионата мира

27 апреля, 23:52
Сборная Швеции обыграла Латвию в матче 1/4 финала чемпионата мира среди юниоров — 6:1
В другом четвертьфинальном матче Канада обыграла Швейцарию со счетом 7:3.
Сборная Словакии победила Финляндию — 3:2.
Американские хоккеисты обыграли Чехов со счетом 4:1.
Таким образом в полуфинал турнира проходят сборные Швеции, Канады, Словакии и США.
1/4 финала
Швеция U18 — Латвия U18 — 6:1 (2:0, 2:1, 2:0)
Голы: Норд — 1 (Зетер, Виландер), 4:17 — 1:0. Эдстрем — 1 (Дауэр Нильссон, Хуртиг), 17:42 — 2:0. Штенберг — 1 (бол., Виландер, Унгер Серум), 23:11 — 3:0. Лившиц — 1 (бол., Буланс, Ансонс), 29:57 — 3:1. Дауэр Нильссон — 1 (бол., Форсфьял, Сандин Пелликка), 35:54 — 4:1. Штенберг — 2 (Унгер Серум, Сандин Пелликка), 40:42 — 5:1. Зетер — 1 (Норд), 58:56 — 6:1.
Вратари: Эрлиден — Озолс.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 55 (20+19+16) — 16 (6+5+5).
Судьи: Йоббагы, Кика.
27 апреля. Поррантрюи. Raiffeisen Arena.
Канада U18 — Швейцария U18 — 7:3 (1:1, 5:1, 1:1)
Голы: Селебрини — 1 (бол., Хайдт, Драгичевич), 16:42 — 1:0. Бензли — 1 (Ребер, Устинков), 17:16 — 1:1. Ритчи — 1 (Селебрини), 20:37 — 2:1. Вуд — 1 (Селебрини, Ритчи), 24:53 — 3:1. Кристол — 1 (Кэттон, Макдонелл), 26:53 — 4:1. Селебрини — 2 (Прайс, Вуд), 35:46 — 5:1. Кэттон — 1 (Макдонелл, Гибсон), 37:00 — 6:1. Вагнер — 1 (Э. Майер, Зендер), 39:56 — 6:2. Кристол — 2, 42:07 — 7:2. Вагнер — 2 (Э. Майер), 54:09 — 7:3.
Вратари: Бьярнасон — Юэ (Кирш, 35:46).
Штраф: 2 — 8.
Броски: 33 (7+11+15) — 31 (12+11+8).
Судьи: Блойер, Брандер.
27 апреля. Базель. St. Jakobshalle.
Финляндия U18 — Словакия U18 — 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
Голы: Дворски — 1 (Эперьеси, Седзо), 0:36 — 0:1. Масника — 1 (бол., Дворски, Пекарчик), 22:50 — 0:2. Седзо — 1 (Пекарчик, Дворски), 33:47 — 0:3. Халттунен — 1 (Юнккари, Хелениус), 45:53 — 1:3. Ярвенти — 1 (Халттунен), 59:50 — 2:3.
Вратари: Винни (57:28) — Урбан.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 56 (12+15+29) — 16 (4+9+3).
Судьи: Хебайзен, Эрикссон.
27 апреля. Поррантрюи. Raiffeisen Arena.
США U18 — Чехия U18 — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Смит — 1 (Хатсон, Перро), 12:54 — 1:0. Леонард — 1 (Шульц), 29:07 — 2:0. Петр — 1 (Сале, Штанцль), 50:46 — 2:1. Нельсон — 1 (Хендриксон), 54:07 — 3:1. Войт — 1 (Хатсон, Мур), 55:03 — 4:1.
Вратари: Огастин — Грабал.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 52 (19+18+15) — 12 (5+4+3).
Судьи: Кадье, Кольмюллер.
27 апреля. Базель. St. Jakobshalle. 654 зрителя.