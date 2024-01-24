Сегодня, 15:58
«Адмирал» и «Металлург» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла во Владивостоке 24 января и завершилась победой хозяев — 2:1.
Видео лучших моментов матча «Адмирал» — «Металлург» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Адмирал» (43 очка) после 54 матчей остается на последнем месте в Восточной конференции КХЛ. Команда одержала вторую победу в последних 12 матчах.
«Металлург» (78) продолжает лидировать на «Востоке» после 56 игр.
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