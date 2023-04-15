Спортивный директор «Динамо»: «Ак Барсу» не хватало одного-двух винтиков, чтобы идти за кубком»

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин в интервью «СЭ» прокомментировал уход ряда ключевых игроков прошлой весной.

— В прошлое межсезонье вы отказались от Педана, Галиева, Войнова и от Шипачева. О ком больше всего жалеете? Может быть, не стоило идти на поводу у главного тренера?

— Их освобождал точно не Кудашов, это сто процентов.

— Но у Галиева был действующий контракт и вы говорили, что не хотите его отпускать.

— Да, но Станислав сам попросил у нас обмена, и мы решили его обменять на Уила, потому что Джордан не попадал в вектор развития Казани. Мы точно не жалеем ни о чем. У «Ак Барса» была команда, в которой не хватало одного-двух винтиков для того, чтобы идти за кубком, у нас же команда не была чемпионской, нельзя было сказать, что нам не хватает тех же двух винтиков для того, чтобы выиграть.

В текущем сезоне КХЛ «Динамо» покинуло розыгрыш Кубка Гагарина в первом раунде плей-офф Западной конференции, проиграв в серии нижегородскому «Торпедо» (2-4).

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