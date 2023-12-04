Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:48

«Авангард» одержал третью победу подряд, обыграв «Амур»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игроки «Авангарда».
Фото ХК «Авангард»
Telegram Дзен

«Авангард» дома обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Победу омичам принесли шайбы Рида Буше и Владимира Ткачева. Оба игрока также отметились голевыми передачами. Единственный гол гостей на счету Ивана Мищенко.

«Авангард» одержал третью победу подряд. С 53 очками команда занимает второе место в Восточной конференции после 37 матчей.

«Амур» (37 очков) идет девятым на «Востоке».

В следующем матче омичи дома примут «Барыс». Игра пройдет 5 декабря. Хабаровчане на день позже в гостях сыграют с «Адмиралом».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Мищенко — 2 (бол., Рылов), 31:16 — 0:1. Буше — 28 (Шарипзянов, Ткачев), 44:26 — 1:1. Ткачев — 15 (Буше, Гуляев), 49:10 — 2:1.

Вратари: Проскуряков — Бобков (58:47).

Штраф: 11 — 8.

Броски: 29 (12+6+11) — 28 (11+10+7).

Судьи: Сидоренко, Шувалов.

4 декабря. Омск. G-Drive Арена. 11254 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Амур
1
0
Читайте также
В «Локомотиве» уверены, что Дзюба останется в клубе после этого сезона
Биография Алана Дзагоева: жизнь и футбольная карьера экс-полузащитника сборной России
Жена идет пешком: Верховный суд признал законным конфискацию авто у супругов
Экс-министр Абызов выплатил более 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры РФ
Медведев пошутил над «солидарностью» Запада с Украиной
Пенсия за выслугу лет в 2024 году: на сколько повысят, кому назначат
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Морозов рассказал, что четыре клуба КХЛ недотягивают до пола зарплат