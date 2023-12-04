«Авангард» одержал третью победу подряд, обыграв «Амур»

Сегодня, 18:48
«Авангард» дома обыграл «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
Победу омичам принесли шайбы Рида Буше и Владимира Ткачева. Оба игрока также отметились голевыми передачами. Единственный гол гостей на счету Ивана Мищенко.
«Авангард» одержал третью победу подряд. С 53 очками команда занимает второе место в Восточной конференции после 37 матчей.
«Амур» (37 очков) идет девятым на «Востоке».
В следующем матче омичи дома примут «Барыс». Игра пройдет 5 декабря. Хабаровчане на день позже в гостях сыграют с «Адмиралом».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)
Голы: Мищенко — 2 (бол., Рылов), 31:16 — 0:1. Буше — 28 (Шарипзянов, Ткачев), 44:26 — 1:1. Ткачев — 15 (Буше, Гуляев), 49:10 — 2:1.
Вратари: Проскуряков — Бобков (58:47).
Штраф: 11 — 8.
Броски: 29 (12+6+11) — 28 (11+10+7).
Судьи: Сидоренко, Шувалов.
4 декабря. Омск. G-Drive Арена. 11254 зрителя.