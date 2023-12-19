«Авангард» сыграет три матча в специальной новогодней форме

«Авангард» представил специальную новогоднюю форму, в которой сыграет три матча.

«Ожидание Нового года — всегда особенное время. Мы хотим, чтобы праздник для наших болельщиков был ярким и запоминающимся, чтобы эмоций, полученных в предновогодней круговерти, хватило на целый год вперед. Именно поэтому «Авангард» возрождает традицию новогодних джерси! Матчи 19, 21 и 24 декабря наша команда проведет в праздничной форме нового дизайна», — сообщает пресс-служба клуба.

19 декабря «Авангард» сыграет с «Ак Барсом», 21 декабря — с «Сочи», а 24 декабря — с «Металлургом».