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Сегодня, 19:15

«Автомобилист» прервал 5-матчевую победную серию «Салавата Юлаева»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Салават Юлаев» в гостях проиграл «Автомобилисту» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:3 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Стефан Да Коста.

В основное время дублем за уфимцев отметился Александр Шаров. За екатеринбуржцев отличились Анатолий Голышев и Кертис Волк.

«Салават Юлаев» (50 очков) после 39 матчей занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Автомобилист» (46) после 41 игры идет седьмым на «Востоке».

В следующем матче «Салават Юлаев» дома сыграет с «Барысом», а «Автомобилист» на домашнем льду примет «Трактор». Обе игры пройдут 19 декабря.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Шаров — 10 (Хафизуллин, Алалыкин), 5:14 — 0:1. Голышев — 6 (Мэйсек, Да Коста), 11:08 — 1:1. Шаров — 11 (Шмелев), 46:42 — 1:2. Волк — 5 (Широков, Мэйсек), 57:39 — 2:2. Да Коста — 10 (п.в.), 62:39 — 3:2.

Вратари: Галкин — Самонов (62:20).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 24 (6+12+5+1) — 30 (9+7+10+4).

Судьи: Кочетов, Наумов.

7 декабря. Екатеринбург. Уралец. 4408 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Александр Шаров
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Салават Юлаев
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