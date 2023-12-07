СКА одержал сотую победу под руководством Ротенберга

СКА выиграл сотый матч под руководством главного тренера Романа Ротенберга, сообщает пресс-служба армейцев.

7 ноября СКА на выезде обыграл «Трактор» (3:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Все победы важны, но некоторые особенные. Сегодня СКА выиграл сотый матч под руководством Романа Ротенберга. Нашего главного тренера — с юбилеем! Работаем по системе, выполняем установку — и побед будет еще больше!» — сказано в сообщении клуба.

Ротенберг возглавляет СКА с 2022 года. После 39 матчей петербуржцы с 51 очком занимают пятое место в Западной конференции КХЛ.