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Сегодня, 19:28

СКА одержал сотую победу под руководством Ротенберга

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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СКА выиграл сотый матч под руководством главного тренера Романа Ротенберга, сообщает пресс-служба армейцев.

7 ноября СКА на выезде обыграл «Трактор» (3:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Все победы важны, но некоторые особенные. Сегодня СКА выиграл сотый матч под руководством Романа Ротенберга. Нашего главного тренера — с юбилеем! Работаем по системе, выполняем установку — и побед будет еще больше!» — сказано в сообщении клуба.

Ротенберг возглавляет СКА с 2022 года. После 39 матчей петербуржцы с 51 очком занимают пятое место в Западной конференции КХЛ.

Источник: ХК СКА
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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