Сегодня, 18:54
«Автомобилист» и «Трактор» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Екатеринбурге 3 января и завершилась победой хозяев — 4:3.
Видео лучших моментов матча «Автомобилист» — «Трактор» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Автомобилист» (57 очков) после 48 матчей поднялся на пятое место в Восточной конференции. «Трактор» (55) после 47 игр идет шестым на «Востоке».
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