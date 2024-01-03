«Автомобилист» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Автомобилист» и «Трактор» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Екатеринбурге 3 января и завершилась победой хозяев — 4:3.

Видео лучших моментов матча «Автомобилист» — «Трактор» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Автомобилист» (57 очков) после 48 матчей поднялся на пятое место в Восточной конференции. «Трактор» (55) после 47 игр идет шестым на «Востоке».

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