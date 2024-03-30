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30 марта, 12:37

Аймурзин считает, что увеличение сезона положительно повлияет на КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин оценил продление сроков сезона КХЛ.

«Мы все будем отдохнувшие, будем свежими выходить играть. Команда, не попавшая в плей-офф, будет меньше без хоккея, чем до этого. Мы из плей-офф вылетели в марте, а следующий сезон только в сентябре. Слишком длинный срок. А так закончим в мае, и отрезок ожидания будет поменьше», — цитирует Аймурзина Legalbet.

Ранее совет директоров КХЛ принял решения по изменению сроков проведения чемпионата, теперь новый предельный срок — 31 мая. Реформа вступит в силу со следующего сезона.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
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