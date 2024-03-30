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30 марта, 12:00

«Авангард» — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ

«Авангард» сыграет с «Локомотивом» в седьмом матче серии 30 марта в 13:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Авангард» — «Локомотив».
Фото ХК &quot;Авангард&quot;
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«Авангард» сыграет с «Локомотивом» в седьмом матче второго раунда плей-офф КХЛ в субботу, 30 марта. Встреча пройдет на «G-Drive Арене» в Омске. Начало — в 13.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня второго раунда плей-офф КХЛ. За ключевыми событиями встречи «Авангард» — «Локомотив» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Наблюдать за игрой можно в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ», онлайн-платформе «Кинопоиск», а также официальном сайте КХЛ. Встречи Кубка Гагарина сезона-2023/24 также транслирует Okko по платной подписке.

«Авангард» в шестом матче второго раунда плей-офф КХЛ в гостях обыграл «Локомотив» со счетом 3:2. Счет в серии стал 3-3.

Победитель пары «Авангард» — «Локомотив» сыграет в полуфинале с челябинским «Трактором», а лучший в паре «Спартак» — «Металлург» попадает на екатеринбургский «Автомобилист».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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