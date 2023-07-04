«Барыс» подписал контракт с форвардом Лабейтом

«Барыс» на официальном сайте объявил о подписании контракта с форвардом Джозефом Лабейтом.

Одностороннее соглашение с 30-летним американцем рассчитано на один сезон — до 30 апреля 2024 года.

На протяжении всей своей карьеры форвард выступал в Северной Америке. В 2011 году Лабейт был задрафтован «Ванкувером» и сыграл в НХЛ 13 матчей. Затем форвард на протяжении трех лет защищал цвета фарм-клуба «Оттавы» «Белвилля».

Минувший сезон нападающий провел в «Чикаго Вулвз». За 53 встречи в регулярном чемпионате АХЛ он набрал 22 (11+11) очка.