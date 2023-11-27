«Барыс» встретится с «Витязем» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ 27 ноября, в понедельник. Матч пройдет в многофункциональном ледовом дворце «Барыс-Арена» в Астане (Казахстан). Начало — 16.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Барыс» — «Витязь» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут на официальном сайте КХЛ. Также за играми регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 можно следить в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Республики Казахстан смогут посмотреть игру на телеканале Qazsport. Начало эфира в 19.20 по местному времени.

Календарь и результаты игр смотрите на сайте «СЭ».

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