Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:36

Бердин пропустит от восьми до десяти недель из-за травмы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Новости

Стало известно, на какой срок выбыл голкипер «Сочи» Михаил Бердин, получивший травму в матче с минским «Динамо» (3:4 ОТ).

«Вратарь Михаил Бердин, получивший травму нижней части тела в третьем периоде матча с минским «Динамо», ориентировочно выбыл на восемь-десять недель. Желаем Михаилу скорейшего выздоровления и оптимизма! В расположение «Сочи» из подмосковного «Капитана» прибыл 20-летний голкипер Артемий Плешков, который сегодня провел тренировку с основной командой», — говорится в официальном телеграм-канале клуба.

На 11-й минуте третьего периода матча с «Динамо» при счете 3:1 в пользу «Сочи» голкипер южан Бердин получил травму и был заменен на Максима Третьяка, который пропустил две шайбы в третьем периоде и одну в овертайме.

Источник: https://t.me/sochihc/6006
ХК Сочи
Михаил Бердин
0
Читайте также
Как разбился знаменитый фехтовальщик Шариков: «Потребность в адреналине — это не про него»
Хасбик — суперзвезда уровня Месси. В Аргентине его встретили толпы фанатов
В Киеве подтвердили планы Зеленского участвовать в саммите G20
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Стремоусов заявил о скорой развязке ситуации вокруг Херсона
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

КХЛ, 8 ноября: «Ак Барс» против «Нефтехимика», СКА уступил «Адмиралу» и другие матчи

Епанчинцев — о победе над «Динамо»: «Сработали как единое целое»