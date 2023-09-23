Бирюков рассказал, чего не хватило «Салавату» в матче с «Автомобилистом»

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (0:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Сегодня нам не хватило немного агрессии, бросков на чужой пятак и нацеленности на ворота. «Автомобилист» здорово играл два периода в давление. Достаточно равная игра была. Они забили на одну шайбу больше. У нас были моменты в конце встречи, но мы их не реализовали», — цитирует пресс-служба КХЛ Бирюкова.

«Автомобилист» набрал 12 очков и поднялся на 3-е место в Восточной конференции «Салават Юлайев» с 10 очками идет на 5-й строчке.