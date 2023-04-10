Больше Григоренко в плей-офф забили только Мозякин и Зарипов

Сегодня, 22:38
Форвард ЦСКА Михаил Григоренко оформил хет-трик в пятом матче серии против СКА (7:3) и стал первым хоккеистом, которому удалось дважды забросить три шайбы на поздних стадиях Кубка Гагарина.
Четыре года назад форвард ЦСКА стал первым и единственным пока игроком, оформившим хет-трик в финале. Любопытно, что в пяти из шести случаев в финале конференции три шайбы пропускали питерские армейцы — трижды от «Динамо», дважды — от ЦСКА.
Все хет-трики в финалах конференции и финалах Кубка Гагарина
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
02.04.2011
|
Финал конференции
|
Олег Петров
|
Атлант
|
Локомотив (д) — 8:2
|
28.03.2012
|
Финал конференции
|
Денис Мосалев
|
Динамо М
|
СКА (г) — 5:4 ОТ
|
03.04.2012
|
Финал конференции
|
Михаил Анисин
|
Динамо М
|
СКА (д) — 6:1
|
01.04.2013
|
Финал конференции
|
Марек Квапил
|
Динамо М
|
СКА (д) — 5:1
|
29.03.2018
|
Финал конференции
|
Андрей Кузьменко
|
ЦСКА
|
СКА (г) — 5:3 ОТ
|
13.04.2019
|
Финал
|
Михаил Григоренко
|
ЦСКА
|
Авангард (д) — 5:2
|
10.04.2023
|
Финал конференции
|
Михаил Григоренко
|
ЦСКА
|
СКА (г) — 6:3
Гол в пустые ворота СКА оказался для Григоренко 40-м в плей-офф КХЛ. Михаил обогнал в снайперском списке Вадима Шипачева и догнал пропустившего два последних матча серии Никиту Гусева. Только Сергей Мозякин и Данис Зарипов забивали в плей-офф чаще.
Лучшие снайперы в истории Кубка Гагарина
|
Игрок
|
Команды
|
Матчи
|
Голы
|
Сергей Мозякин
|
Атлант, Металлург Мг
|
157
|
68
|
Данис Зарипов
|
Ак Барс, Металлург Мг
|
154
|
57
|
Михаил Григоренко
|
ЦСКА
|
86
|
40
|
Никита Гусев
|
ЦСКА, СКА
|
96
|
40
|
Вадим Шипачев
|
Северсталь, СКА, Динамо М, Ак Барс
|
151
|
38
|
Евгений Дадонов
|
Трактор, Донбасс, СКА
|
71
|
34
|
Игорь Григоренко
|
Салават Юлаев, ЦСКА
|
93
|
34
|
Ян Коварж
|
Металлург Мг
|
83
|
32
|
Джастин Азеведо
|
Лев Пр, Ак Барс
|
91
|
32
|
Александр Радулов
|
Салават Юлаев, ЦСКА, Ак Барс
|
109
|
32
|
Кирилл Петров
|
Ак Барс, Югра, ЦСКА, Авангард
|
158
|
31
Набрав в Санкт-Петербурге четыре очка, Григоренко стал четвертым в истории хоккеистом, которому удалось набрать больше 20 очков в двух розыгрышах плей-офф Кубка Гагарина. Два сверхрезультативных сезона есть в активе у Даниса Зарипова, три — у Яна Коваржа, четыре — у Сергея Мозякина.
Все игроки, которые набирали больше 20 очков в одном плей-офф КХЛ
|
Игрок
|
Команды
|
Сезоны 21+
|
Лучший результат
|
|
|
|
|
Сезон
|
Очки
|
Сергей Мозякин
|
Атлант, Металлург Мг
|
4
|
2013/14
|
33 (13+20)
|
Ян Коварж
|
Металлург Мг
|
3
|
2013/14
|
26 (8+18)
|
Данис Зарипов
|
Металлург Мг
|
2
|
2013/14
|
26 (11+15)
|
Михаил Григоренко
|
ЦСКА
|
2
|
2018/19
|
31 (13+8)
|
Джастин Азеведо
|
Ак Барс
|
1
|
2017/18
|
24 (9+15)
|
Никита Гусев
|
СКА
|
1
|
2016/17
|
23 (7+16)
|
Роман Червенка
|
Авангард
|
1
|
2011/12
|
22 (11+11)
|
Йозеф Вашичек
|
Локомотив
|
1
|
2010/11
|
22 (7+15)
|
Александр Радулов
|
ЦСКА
|
1
|
2014/15
|
21 (8+13)
|
Теему Хартикайнен
|
Салават Юлаев
|
1
|
2018/19
|
21 (8+13)
|
Филипп Майе
|
Металлург Мг
|
1
|
2021/22
|
21 (8+13)
|
Павол Демитра
|
Локомотив
|
1
|
2010/11
|
21 (6+15)
|
Вадим Шипачев
|
СКА
|
1
|
2014/15
|
21 (6+15)
|
Крис Ли
|
Металлург Мг
|
1
|
2016/17
|
21 (1+20)