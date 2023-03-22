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КХЛ

Сегодня, 09:30

Бучневич — об уходе Разина из «Северстали»: «Попадание в плей-офф не такое уж и большое достижение»

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Андрей Разин и хоккеисты «Северстали».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич, являющийся воспитанником череповецкой «Северстали», в эксклюзивном интервью «СЭ» не выразил сожаления по поводу ухода из клуба Андрея Разина, работавшего в Череповце пять лет.

— В «Северстали» завершилась эпоха Андрея Разина. Как прокомментируете эту новость?

— Я нормально к этому отнесся. Надеюсь, что сейчас в клубе найдут нового специалиста, с которым команда сможет пройти первый раунд плей-офф.

— У вас не возникало мысли, что Разин добивался максимума с этой командой?

— С Андреем Назаровым команда проходила первый раунд?

— Проходила.

— Вот и ответ на вопрос.

— Но без Разина, кажется, и в плей-офф бы не попали.

— На самом деле в Западной конференции не так и сложно было занять место в первой восьмерке. Кто не попал в плей-офф? «Куньлунь» и «Сочи» практически заранее были обречены. Получается, что конкуренция была только между тремя командами.

— Так.

— Я просто хочу сказать, что само попадание в плей-офф не такое уж и большое достижение. Почему думаете, что с другим тренером клуб не смог бы выполнить эту задачу?

— Мог бы, наверное.

— И я про это. Не думаю, что команда теперь будет в аутсайдерах. Придет специалист, с которым команда будет играть в хоккей, и результат будет не хуже.

— Так денег все равно мало.

— А у «Адмирала» их больше, что ли? Или у «Торпедо»? Однако команды во втором раунде. Если придет хороший тренер, если найдут правильных игроков, например, больших центров, то результат будет не хуже. Мне кажется, что череповецкий клуб был слишком маленьким.

— Считается, что при Андрее Разине команда играла в хоккей, на который было приятно смотреть.

— Тут у каждого свое мнение. Я смотрел третий период заключительного матча против ЦСКА и что-то не увидел того, о чем все говорят. Бросали по бортам, вот и вся игра.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Северсталь» уступила ЦСКА со счетом 3-4 в серии. После этого Андрей Разин, тренировавший команду из Череповца с 2018 года, ушел в отставку.

Павел Бучневич. «После обмена русских ребят совсем не то, что было раньше». Бучневич — о сезоне и перестройке «Сент-Луиса»

Павел Бучневич
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Сент-Луис Блюз
Андрей Разин
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