Буре отметил, что российские хоккеисты сохраняют связи с иностранными игроками

Представитель Федерации хоккея России по международным делам, член совета Международной федерации хоккея Павел Буре заявил, что российские хоккеисты поддерживают человеческие отношения с игроками из-за рубежа.

«С иностранцами общаться сложнее, потому что я сейчас особо не езжу за границу. Списываемся, когда дни рождения или что-то такое, — сказал Буре. — Человеческие отношения никуда не делись, связи остаются. Просто раньше мы делали много благотворительных матчей у нас в России, приглашали звезд-энхаэловцев. Отмечали 40 лет Суперсерии 1972 года. Привозили всех, кто остался жив, из тех, кто играл», — приводит слова Буре ТАСС.

ИИХФ отстранила сборную России по хоккею от участия в международных турнирах весной 2022 года. В марте 2023-го организация приняла решение продлить отстранение на сезон-2023/24.