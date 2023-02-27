Бутурлин назвал СКА, «Ак Барс» и ЦСКА фаворитами на Кубок Гагарина

Экс-игрок и арбитр Михаил Бутурлин поделился ожиданиями от розыгрыша Кубка Гагарина и назвал основными претендентами на трофей.

«Сложно сказать, кто будет победителем Кубка Гагарина. Есть фавориты, а есть клубы, от которых можно ждать что угодно. Конечно фавориты — СКА, «Ак Барс» и ЦСКА. И я бы не стал сбрасывать со счетов «Магнитку». СКА — победитель «регулярки», они очень ровно прошли эту стадию. ЦСКА —всегда ЦСКА. Они в том году доказали свою состоятельность, выиграв у магнитогорского «Металлурга». «Ак Барс» при Билялетдинове преобразился и показывает совсем другой хоккей. Магнитка же не очень хорошо прошла «регулярку», но состав у неё остался тот же самый. Поэтому, на мой взгляд, они способны в этом году порадовать своих болельщиков. Не думаю, что кто-то из игроков удивит своими индивидуальными качествами. Здесь плей-офф. И тот, кто был лидером команд, им и останется. Очень тяжело будет молодежи сразу себя проявить. Единственное, может быть, прибавят Шипачев с Кагарлицким», — приводит слова Бутурлина Metaratings.ru.

Первый раунд плей-офф КХЛ стартует 1 марта.