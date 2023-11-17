Чайковски: «Вратарь нас выручил сегодня, а мы забили голы»

Защитник «Спартака» Михал Чайковски прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (6:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Все молодцы, здорово сыграли. Вратарь хорошо тащил, поэтому и выиграли матч. Команда хорошо готовится от игры к игре, старается. Почему пропустили в начале третьего периода? Это хоккей, ошибки случаются. Но, повторюсь, вратарь нас выручил сегодня, а мы забили голы», — цитирует «РБ Спорт» Чайковски.

«Спартак» набрал 47 очков в 32 матчах и продолжает лидировать на «Западе». «Салават Юлаев» идет на шестой строчке с 37 баллами.