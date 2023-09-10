Чебыкин: «У «Адмирала» не было какого-то успеха — мы же не выиграли Кубок Гагарина»

Форвард «Адмирала» Николай Чебыкин поделился мнением об успехе команды в минувшем плей-офф КХЛ.

— У нас не было какого-то успеха — мы же не выиграли Кубок Гагарина, — приводит слова Чебыкина «Известия». — Я могу понять, если бы мы выиграли кубок и про нас говорили, что мы прыгнули выше головы. Так что все у нас нормально. Мы не вспоминаем о прошлом сезоне, выходим на лед на каждую тренировку, настраиваемся, работаем, делаем свое дело.

— Все-таки не каждый год дальневосточная команда выходит в плей-офф и тем более во второй раунд.

— Ну не знаю. Для многих ребята это был первый сезон во Владивостоке. И с первого раза мы вышли в плей-офф.

— Не воспринимаете это как достижение потому, что приезжие игроки в других клубах такие результаты выдавали?

— Я не знаю, кто там что выдавал. И мы как-то об этом не говорили и не думали. У нас есть цель — мы к ней идем. Цель — быть выше.

В минувшем сезоне «Адмирал» обыграл в первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» со счетом 4-2 в серии. Во втором раунде команда из Владивостока уступила «Ак Барсу» 2-4.