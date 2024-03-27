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27 марта, 18:15

«Чемпионат»: Воробьев станет главным тренером ЦСКА

Воробьев станет новым главным тренером ЦСКА
Руслан Минаев
Илья Воробьев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Новым главным тренером ЦСКА в следующем сезоне станет Илья Воробьев, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, армейцы не будут продлевать контракт с Сергеем Федоровым. Срок соглашения специалиста истекает 30 апреля 2024 года.

Последним местом работы Воробьева был «Металлург». 49-летний специалист возглавлял «Магнитку» с 2019 по 2023 год и с 2015 по 2017 год. В сезоне-2015/16 «Металлург» под руководством Воробьева стал обладателем Кубка Гагарина, а в следующем сезоне — дошел до финала. До этого тренер возглавлял СКА и сборную России.

ЦСКА в этом розыгрыше Кубка Гагарина проиграл «Локомотиву» в первом раунде со счетом 1-4 в серии.

Источник: Чемпионат
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Илья Воробьев
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