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27 марта, 18:02

Плющев не считает, что СКА не хватило исполнителей для победы над «Автомобилистом»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал поражение СКА в серии с «Автомобилистом» (1-4) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Не считаю, что у СКА были какие-то проблемы с качеством или глубиной состава в серии с «Автомобилистом». Никишина, конечно заменить не получилось, но тут не нужно забывать, что таких, как Никишин, много и не бывает, таких хоккеистов единицы. Александра действительно не хватило питерцам, но у СКА и так очень длинная скамейка мастеровитых игроков. Они селекционной работой занимались не только перед стартом сезона, но и во время. Поэтому не стану говорить, что СКА не хватило исполнителей для победы над командой из Екатеринбурга. У них достаточно игроков, которые способны решать исходы матчей и серий», — цитирует Плющева Legalbet.

СКА впервые с сезона-2014/15 не смог пройти дальше второго раунда плей-офф КХЛ.

Источник: Legalbet
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК СКА
Владимир Плющев
Кубок Гагарина
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