Ротенберг подвел итоги сезона-2023/24 для СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг оценил выступление петербургской команды в сезоне-2023/24.

«Этот чемпионат получился крайне непростым для нашей юной команды. Летом мы собрали, по сути, новый коллектив из молодых игроков, которые соответствуют нашей системе, нацелены на современный скоростной, результативный хоккей. Наш СКА никогда не будет ставить автобусы и сушить игру в надежде на вымученные победы. Мы делаем ставку на смелость, скорость, талант и игровой интеллект, а от такого огромного количества травм застраховаться невозможно. Так было в этом сезоне, так будет и всегда», — написал Ротенберг в своем Telegram-канале.

Также тренер отметил, что команда до последнего момента претендовала на первое место в регулярном чемпионате.

«Мы делом доказали, что СКА остается одним из грандов КХЛ. Уверен, что мы обязательно привезем Кубок Гагарина на проспект Юрия Гагарина. Пока это наша общая мечта, но если ты веришь и усердно работаешь, то мечта обязательно сбудется», — добавил он.

В регулярном чемпионате-2023/24 СКА занял второе место. В плей-офф КХЛ петербургская команда дошла до второго раунда, где уступила в серии «Автомобилисту» со счетом 1-4.

В декабре в Санкт-Петербурге открылась «СКА-Арена», которая стала самым большим в мире хоккейный стадионом с вместимостью 21 500 зрителей.