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Сегодня, 17:45

Русский чех Яшкин — об отношении к нему в Чехии: «Журналисты сообщают о КХЛ только то, что им выгодно»

Михаил Зислис
Обозреватель
Дмитрий Яшкин.
Фото Global Look Press
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Лучший бомбардир и самый ценный игрок прошедшего сезона КХЛ Дмитрий Яшкин в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о том, что думают о чешских игроках, выступающих в КХЛ, в этой стране, и объяснил, почему его не зовут в сборную.

— Как к вам относятся в Чехии после выбора в пользу КХЛ, звонят ли журналисты?

— Журналисты решили сообщать о происходящем в КХЛ только то, что им выгодно и можно использовать в свою пользу. Сначала написали про мой переход в СКА, и потом полгода была тишина. В следующий раз вспомнили, когда мы сыграли в камуфляжных свитерах в День защитника Отечества. Вот и все новости про меня за целый сезон. Очень странно. Хотя знаю, что многим людям это интересно.

Мне часто пишут ребята, играющие в Чехии, Швейцарии, и спрашивают о ситуации — вроде не нужен ли кому-то в КХЛ вратарь или защитник. Я уверен, что многие чешские хоккеисты хотели бы обратно вернуться в Россию. Но в следующем году чемпионат мира будет в Праге. Многим хочется сыграть дома. Последний турнир изначально должен был пройти в Санкт-Петербурге. Мне очень обидно, что так все сложилось и не получилось сыграть. Надеюсь, что-то изменится до следующего чемпионата мира и у меня появится возможность выступить за сборную Чехии. К сожалению, этот вопрос находится не в моих руках.

— Функционеры из национальной команды интересуются вашими делами?

— Перед чемпионатом мира кто-то из тренеров спрашивал высшее начальство о том, изменилась ли позиция. Но все осталось по-прежнему — никого из КХЛ не вызывают. Никто из сборной мне не звонил и никакого общения нет, хотя с генеральным менеджером команды Мартином Гавлатом мы вместе играли в «Сент-Луисе». С ним легко нашли бы общий язык. Но звонить и спрашивать меня, как дела, в нынешней ситуации ему не было смысла.

— Вам в Чехии ставили в вину игру в КХЛ?

— У каждого в связи со всеми известными обстоятельствами свой взгляд на происходящее. Это даже не стоит обсуждать.

В последний раз Яшкин выступал за сборную Чехии в 2020 году на «Кубке Первого канала».

Дмитрий Яшкин. «Со сборной Чехии никакого общения нет». Русский чех Яшкин — о сезоне, России, Овечкине и Радулове

Дмитрий Яшкин
Хоккей
КХЛ
Сборная Чехии по хоккею
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