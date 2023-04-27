«Ак Барс» всухую обыграл ЦСКА и сравнял счет в финальной серии

«Ак Барс» в гостях обыграл ЦСКА в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина — 3:0.

Счет в матче открыл форвард казанцев Артем Галимов, который отличился на 9-й минуте встречи с передачи защитника «Ак Барса» Никиты Евсеева.

Вторую шайбу забросил нападающий гостей Вадим Шипачев, который отличился на 8-й минуте второго периода.

Заключительную шайбу в концовке встречи забросил форвард казанцев Никита Дыняк в пустые ворота.

«Ак Барс» сравнял счет в серии — 3-3. Седьмой и решающий матч пройдет 29 апреля в Казани.

КХЛ. Плей-офф. Финал. Шестой матч

ЦСКА (Москва) — «Ак Барс» (Казань) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Галимов — 1 (Евсеев), 7:44 — 0:1. Шипачев — 4 (бол., Юдин, Кагарлицкий), 28:01 — 0:2. Дыняк — 5 (п.в.), 59:33 — 0:3.

Вратари: Рейдеборн (58:37 — 59:33) — Билялов.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (7+13+7) — 13 (6+5+2).

Судьи: Беляев, Оленин.

Москва. «ЦСКА Арена». 10542 зрителя.

Счет в серии: 3-3