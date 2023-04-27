Каменский поделился ожиданиями от седьмого матча финальной серии Кубка Гагарина: «Последний бой — он трудный самый»

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» победу «Ак Барса» над ЦСКА (3:0) в шестом матче финальной серии Кубка Гагарина.

«Ожидания от последнего матча... Последний бой — он трудный самый. Сегодня ЦСКА не смог забросить ни одной шайбы. С нулем еще ни одна команда не выигрывала. «Ак Барс» здорово сыграл в обороне, вратарь хорошо действовал, выручал. Шансы сейчас у всех одинаковые. И дома, и на своем льду все обыгрывают друг друга. У кого будет больше сил и меньше ошибок — тот и выиграет», — сказал Каменский «СЭ».

«Ак Барс» сравнял счет в серии — 3-3. Седьмой и решающий матч пройдет 29 апреля в Казани.