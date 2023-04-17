ЦСКА чередует победы и поражения в первых матчах финала Кубка Гагарина

Сегодня, 22:20
ЦСКА с поражения начал шестой для себя финал Кубка Гагарина. Армейцы стартовали с победы в нечетных сериях и с поражения — в четных. «Ак Барс», для которого нынешний финал стал пятым, взял верх в третий раз. Ранее команда Зинэтулы Билялетдинова обыгрывала ХК МВД (2010) и ЦСКА (2015).
Первые матчи финалов Кубка Гагарина
|
Год
|
Город
|
Матч
|
Счет
|
Итог серии
|
2009
|
Казань
|
Ак Барс — Локомотив
|
0:3
|
4-3
|
2010
|
Балашиха
|
ХК МВД — Ак Барс
|
2:3
|
3-4
|
2011
|
Уфа
|
Салават Юлаев — Атлант
|
2:1
|
4-1
|
2012
|
Омск
|
Авангард — Динамо М
|
2:1
|
3-4
|
2013
|
Москва
|
Динамо М — Трактор
|
2:1
|
4-2
|
2014
|
Магнитогорск
|
Металлург — Лев
|
0:3
|
4-3
|
2015
|
Казань
|
Ак Барс — СКА
|
2:4
|
1-4
|
2016
|
Москва
|
ЦСКА — Металлург
|
5:1
|
3-4
|
2017
|
Магнитогорск
|
Металлург — СКА
|
4:5
|
1-4
|
2018
|
Казань
|
Ак Барс — ЦСКА
|
2:1
|
4-1
|
2019
|
Москва
|
ЦСКА — Авангард
|
5:2
|
4-0
|
2021
|
Москва
|
ЦСКА — Авангард
|
1:4
|
2-4
|
2022
|
Магнитогорск
|
Металлург — ЦСКА
|
1:3
|
3-4
|
2023
|
Казань
|
Ак Барс — ЦСКА
|
4:1
|
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