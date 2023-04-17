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Сегодня, 22:20

ЦСКА чередует победы и поражения в первых матчах финала Кубка Гагарина

Кирилл Бурдаков
Статистик
Игровой момент матча «Ак Барс» — ЦСКА.
Фото Владимир Беззубов/ photo.khl.ru
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ЦСКА с поражения начал шестой для себя финал Кубка Гагарина. Армейцы стартовали с победы в нечетных сериях и с поражения — в четных. «Ак Барс», для которого нынешний финал стал пятым, взял верх в третий раз. Ранее команда Зинэтулы Билялетдинова обыгрывала ХК МВД (2010) и ЦСКА (2015).

Первые матчи финалов Кубка Гагарина

Год

Город

Матч

Счет

Итог серии

2009

Казань

Ак Барс — Локомотив

0:3

4-3

2010

Балашиха

ХК МВД — Ак Барс

2:3

3-4

2011

Уфа

Салават Юлаев — Атлант

2:1

4-1

2012

Омск

Авангард — Динамо М

2:1

3-4

2013

Москва

Динамо М — Трактор

2:1

4-2

2014

Магнитогорск

Металлург — Лев

0:3

4-3

2015

Казань

Ак Барс — СКА

2:4

1-4

2016

Москва

ЦСКА — Металлург

5:1

3-4

2017

Магнитогорск

Металлург — СКА

4:5

1-4

2018

Казань

Ак Барс — ЦСКА

2:1

4-1

2019

Москва

ЦСКА — Авангард

5:2

4-0

2021

Москва

ЦСКА — Авангард

1:4

2-4

2022

Магнитогорск

Металлург — ЦСКА

1:3

3-4

2023

Казань

Ак Барс — ЦСКА

4:1

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ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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