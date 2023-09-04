Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Металлург» пройдет во вторник, 5 сентября, на «ЦСКА-Арене» в Москве. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Формальные события игры ЦСКА — «Металлург» будут доступны в матч-центре «СЭ». Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч ТВ», а также на сайте matchtv.ru.

ЦСКА начал регулярный чемпионат КХЛ — 2023 / 2024 с поражения от «Ак Барса». Казанский клуб победил армейцев со счетом 5:2 в матче за Кубок Открытия. «Металлург» в овертайме проиграл «Автомобилисту» (2:3).

В сезоне 2022 / 2023 ЦСКА занял второе место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 94 очками. Армейцы выиграли Кубок Гагарина. В финальной серии плей-офф команда Сергея Федорова победила «Ак Барс» (4-3).

«Металлург» занял пятое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 83 баллами. «Магнитка» завершила свое выступление в плей-офф Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв «Автомобилисту» (3-4).

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