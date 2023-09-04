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Сегодня, 19:30

ЦСКА — «Металлург Мг»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

Матч ЦСКА — «Металлург Мг» пройдет 5 сентября в Москве
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК ЦСКА.
Фото ХК ЦСКА
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Матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Металлург» пройдет во вторник, 5 сентября, на «ЦСКА-Арене» в Москве. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Формальные события игры ЦСКА — «Металлург» будут доступны в матч-центре «СЭ». Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью видеотрансляции на телеканале «Матч ТВ», а также на сайте matchtv.ru.

ЦСКА начал регулярный чемпионат КХЛ — 2023 / 2024 с поражения от «Ак Барса». Казанский клуб победил армейцев со счетом 5:2 в матче за Кубок Открытия. «Металлург» в овертайме проиграл «Автомобилисту» (2:3).

В сезоне 2022 / 2023 ЦСКА занял второе место в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 94 очками. Армейцы выиграли Кубок Гагарина. В финальной серии плей-офф команда Сергея Федорова победила «Ак Барс» (4-3).

«Металлург» занял пятое место в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ с 83 баллами. «Магнитка» завершила свое выступление в плей-офф Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв «Автомобилисту» (3-4).

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференициями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
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7.09
8.09
9.09
4.09 16:30
Барыс – Сибирь
 4 : 5 ОТ
4.09 17:00
Автомобилист – Сал. Юлаев
 2 : 1
4.09 18:00
Лада – СКА
 0 : 3
4.09 19:00
Витязь – Динамо Мн
 - : -
4.09 19:30
Куньлунь – Сочи
 - : -
4.09 19:30
Спартак – Северсталь
 - : -
4.09 19:30
Динамо – Амур
 - : -
4.09 19:30
Ак Барс – Трактор
 - : -
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