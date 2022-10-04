Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:29

Цулыгин назвал «Авангард» грозным соперником

Алина Савинова

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о следующем сопернике команды — «Авангарде».

«Это очень грозный соперник. Если посмотреть на состав, то он очень серьезный, у них есть опытные и мастеровитые игроки», — цитирует Цулыгина пресс-служба официального сайта клуба.

Также тренер прокомментировал готовность защитника Павла Коледова выйти на лед после повреждения в прошлой игре.

«Надеемся, что он сыграет с «Авангардом». Разговаривали и с ним, и с доктором. Но все будет ясно после утренней раскатки: как он себя будет чувствовать и насколько будет готов», — добавил он.

4 октября «Салават Юлаев» сыграет с «Авангардом». Матч пройдет в 17:00 по московскому времени.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/nikolay-tsulygin-avangard-ochen-groznyy-sopernik-/
Николай Цулыгин
КХЛ
ХК Салават Юлаев
1
0
Читайте также
Волейболисток заставили переодеваться в обществе трансгендера. Его право подсматривать охраняется законами США
Украина примет матчи ЧМ-2030? Какие шансы у совместной заявки с Испанией и Португалией
Миллиардер Маск предложил свой план урегулирования украинского конфликта
Гендиректора Запорожской АЭС Мурашова выдворили за пределы региона из-за работы на СБУ
В России впервые в истории снизился трафик мобильного интернета
Почему Новороссия всегда была русской: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Нападающий «Салавата Юлаева» Кадейкин считает «Авангард» сильным соперником

Брюквин — о новой арене в Омске: «Раздевалка — просто НХЛ какая-то»