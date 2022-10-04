Цулыгин назвал «Авангард» грозным соперником

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о следующем сопернике команды — «Авангарде».

«Это очень грозный соперник. Если посмотреть на состав, то он очень серьезный, у них есть опытные и мастеровитые игроки», — цитирует Цулыгина пресс-служба официального сайта клуба.

Также тренер прокомментировал готовность защитника Павла Коледова выйти на лед после повреждения в прошлой игре.

«Надеемся, что он сыграет с «Авангардом». Разговаривали и с ним, и с доктором. Но все будет ясно после утренней раскатки: как он себя будет чувствовать и насколько будет готов», — добавил он.

4 октября «Салават Юлаев» сыграет с «Авангардом». Матч пройдет в 17:00 по московскому времени.