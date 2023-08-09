Даниса Зарипова внесли в список почетных жителей Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин объявил, что бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов стал почетным жителем Казани.

«Большая честь для меня быть тут, в этих стенах, где мы вместе переживали и победы, и поражения. «Ак Барс» на последних секундах вырывал здесь победы, и ребята дарили нам искреннюю радость. Спасибо огромное от имени всех болельщиков, нет стадиона, который мог бы вместить всех желающих сказать тебе спасибо.

В НХЛ есть Зал славы, а в Казани есть книга почета. Мы вписываем туда тех, кто внес свое имя в золотую историю города. И для меня честь пригласить тебя в Зал славы города, в нашу книгу почета», — обратился Метшин к Зарипову перед прощальным матчем хоккеиста.

Зарипов играл за «Ак Барс» с 2001 по 2013 год, а также с 2018 по 2023 год и выиграл в составе клуба четыре чемпионата страны и три Кубка Гагарина.