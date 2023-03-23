Демченко: «В «Авангарде» в меня поверили, сам стал спокойнее относиться к некоторым вещам»

Сегодня, 22:21
Вратарь «Авангарда» Василий Демченко высказался о победе над «Металлургом» в четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ (4:1).
— За счет чего удалось обыграть со счетом 4-0 финалиста прошлого Кубка Гагарина?
— Все здорово выполняли задание, поэтому и такой результат. Но все матчи в серии были в одну шайбу, и только в этом уверенно выиграли. А так было кость в кость, — приводит «РБ Спорт» слова Демченко.
— Вы играли в «Магнитке» недолго, но была ли серия принципиальной для вас лично?
— Для меня серия не была принципальной, никаких обид не осталось.
— До этого у вас было несколько неудачных сезонов. В этом году открылось второе дыхание в карьере?
— В «Авангарде» в меня поверили. Я поработал с тренером вратарей, и все это принесло результат. Я сам стал спокойнее относиться к некоторым вещам.
Клуб из Омска выиграл серию до четырех побед со счетом 4-0 и первым вышел в финал Восточной конференции плей-офф КХЛ.