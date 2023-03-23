0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:21

Демченко: «В «Авангарде» в меня поверили, сам стал спокойнее относиться к некоторым вещам»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Вратарь «Авангарда» Василий Демченко высказался о победе над «Металлургом» в четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ (4:1).

— За счет чего удалось обыграть со счетом 4-0 финалиста прошлого Кубка Гагарина?

— Все здорово выполняли задание, поэтому и такой результат. Но все матчи в серии были в одну шайбу, и только в этом уверенно выиграли. А так было кость в кость, — приводит «РБ Спорт» слова Демченко.

— Вы играли в «Магнитке» недолго, но была ли серия принципиальной для вас лично?

— Для меня серия не была принципальной, никаких обид не осталось.

— До этого у вас было несколько неудачных сезонов. В этом году открылось второе дыхание в карьере?

— В «Авангарде» в меня поверили. Я поработал с тренером вратарей, и все это принесло результат. Я сам стал спокойнее относиться к некоторым вещам.

Клуб из Омска выиграл серию до четырех побед со счетом 4-0 и первым вышел в финал Восточной конференции плей-офф КХЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vasilij-demchenko-v-avangarde-v-menya-poverili-sam-stal-spokojnee-otnosit-sya-k-nekotory-m-veshham/
Василий Демченко
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
0
Читайте также
«Вашингтон» показал все подарки Овечкина на церемонии в честь выхода на второе место в списке снайперов
Россия и Китай выступили против политизации спорта. Но с этим согласны далеко не все
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
Испорченный юбилей. «Локомотив» не смог подарить победу тренеру
Защитник «Металлурга» Дронов высказался о новом контракте с клубом
Защитник «Магнитки» Дронов — о вылете от «Авангарда»: «Подвела реализация моментов»
Защитник «Авангарда» Шарипзянов госпитализирован после матча с «Металлургом»
ЦСКА обыграл «Локомотив» на выезде и одержал третью победу в серии
«Магнитка» была обречена. «Авангард» разобрался с ней с позиции силы и прошел в третий раунд
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Авангарда» Шарипзянов госпитализирован после матча с «Металлургом»

Защитник «Магнитки» Дронов — о вылете от «Авангарда»: «Подвела реализация моментов»