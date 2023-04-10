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Сегодня, 05:59

Дементьев: «Недостаточно одного Буше. Необходимо, чтобы и другие лидеры «Авангарда» подключались»

Сергей Разин
корреспондент
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Хоккейный эксперт Алексей Дементьев прокомментировал победу «Ак Барса» над «Авангардом» в полуфинальной серии Кубка Гагарина (4-1).

«Недостаточно одного Рида Буше, необходимо, чтобы и другие лидеры «Авангарда» подключались к более продуктивному взаимодействию. Также необходимо поднимать уровень результативности. Это как раз и является основной проблемой омичей. Билялетдинов создал достаточно мощное звено: Воронков, Радулов, Сафонов. Не будем забывать, что есть еще и Кагарлицкий вместе с Шипачевым. Все эти игроки являются образцом взаимодействия, мастерства, духа и характера, чего так не хватает «Авангарду».

Безусловно, они сделали большой шаг вперед по сравнению с началом чемпионата. Была определенная неуверенность в результатах команды. Но изменения по ходу сезона показали, что команда способна адаптироваться под ситуацию и способна меняться. Но, к сожалению, кто-то побеждает и идет дальше, а кто-то смотрит на то, до какой стадии он дошел», — приводит слова Дементьева RT.

«Ак Барс» вышел в финал плей-офф КХЛ. Он встретится с победителем пары ЦСКА — СКА (2-2 в серии).

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1134122-dementev-avangard-igra-khl
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
Алексей Дементьев
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