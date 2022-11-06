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Сегодня, 19:44

Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Сочи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Минское «Динамо» в овертайме обыграло «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Минчане выиграли со счетом 4:3.

Автором решающей шайбы стал защитник Джозеф Душак.

«Сочи» проиграл 12-й матч подряд. Под руководством Сергея Светлова, который сменил Андрея Назарова на посту главного тренера, команда еще не выигрывала.

В общей сложности южане проиграли 22 из 25 игр сезона.

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«Динамо Мн» (Минск) — «Сочи» (Сочи) — 4:3 ОТ (1:0, 0:2, 2:1, 1:0)

Голы: Меркли — 7 (бол., Душак, Мороз), 6:38 — 1:0. Авершин — 1 (Тянулин), 35:12 — 1:1. Бабенко — 2 (Ярулин), 37:02 — 1:2. Попугаев — 7 (Феоктистов), 44:23 — 1:3. Мартынов — 4 (Душак), 50:21 — 2:3. Пинчук — 4 (Мартынов, Шинкевич), 56:39 — 3:3. Душак — 3 (Горбунов, Меркли), 64:57 — 4:3.

Вратари: Шостак — Бердин (Третьяк, 50:06).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 39 (14+13+10+2) — 28 (14+5+8+1).

Судьи: Васильев, Кулаков.

6 ноября. Минск. «Минск-Арена». 12833 зрителя.

ХК Динамо (Минск)
ХК Сочи
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