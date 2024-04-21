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Сегодня, 12:00

Фазель о финале Кубка Гагарина-2024: «Очень хороший уровень судейства»

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Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель оценил уровень судейства в финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Локомотивом».

В данный момент магнитогорский клуб ведет в серии до четырех побед со счетом 2-0.

«Очень интересный финал, играют две отличные команды. Сложно сказать, кто победит. Судьи отлично проделали свою работу, очень хороший уровень судейства», — приводит слова Фазеля ТАСС.

Третья игра серии между командами состоится 22 апреля в Ярославле. Начало — в 19.00 мск.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Рене Фазель
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