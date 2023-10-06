Федоров заявил, что СКА пока не может разогнаться в плане победных игр

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался о поражении от СКА (2:3) в рамках регулярного ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Обидное поражение для нас, я считаю. Не можем мы, все-таки, разогнаться в плане победных игр. Пока не можем. Не хотелось бы сегодня много говорить. Но те моменты, которые создали, не забили. Пропустили ненужный гол в большинстве. Много позитивного, но результат на табло. Поэтому, нам надо набраться терпения и продолжать работать, улучшать нашу игру во всех трех зонах, особенно в данном случае, после сегодняшней игры, особенно с шайбой», — приводит слова Федорова официальный сайт ЦСКА.

СКА с 14 очками поднялся на седьмое место в Западной конференции. ЦСКА (15 очков) идет шестым.

В следующем матче ЦСКА встретится с «Сочи», а СКА сыграет с «Куньлунем». Обе игры пройдут 9 октября.