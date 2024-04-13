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Сегодня, 12:00

«Автомобилист» — «Металлург»: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ

«Автомобилист» сыграет с «Металлургом» в полуфинале Кубка Гагарина 13 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Гребенкин (ХК «Металлург»).
Фото ХК «Металлург»
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«Автомобилист» сыграет с «Металлургом» в шестом матче 1/2 финала Кубка Гагарина в субботу, 13 апреля. Игра пройдет на крытой арене «Уралец» в Екатеринбурге. Начало — в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Следить за ключевыми событиями противостояния «Автомобилист» — «Металлург» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире следить за игрой можно на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Также матчи плей-офф КХЛ сезона 2023/2024 доступны на платной онлайн-платформе «Кинопоиск».

Для жителей Магнитогорска трансляция будет на телеканале ТВ-ИН. Начнется эфир — в 16.00 по местному времени.

После пяти игр в серии ведет «Металлург» 3-2.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Металлург (Магнитогорск)
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