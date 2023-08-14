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Сегодня, 16:26

ФХР выступила с заявлением по решению ИИХФ по контракту вратаря Федотова

Игнат Заздравин
Корреспондент
Иван Федотов.
Фото photo.khl.ru
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Федерация хоккея России (ФХР) выступила с заявлением в связи с решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) по контракту голкипера Ивана Федотова с ЦСКА.

Ранее стало известно, что ИИХФ наложила на ЦСКА запрет на международные трансферы сроком на один сезон и дисквалифицировала 26-летнего вратаря на 4 месяца.

«Международная федерация хоккея (ИИХФ) направила в адрес Федерации хоккея России документы, в которых изложена позиция организации по вопросу подписания вратарем Иваном Федотовым контракта с ХК ЦСКА на сезон-2023/24. Согласно заключению ИИХФ, подписание этого соглашения при наличии у Федотова действующего контракта с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз» является нарушением международных трансферных правил, вследствие чего, если в течение ближайших двух недель Федотов не вернется в распоряжение «Филадельфии» или не получит от клуба НХЛ официального освобождения от контрактных обязательств, на самого игрока и на ХК ЦСКА будут наложены санкции.

ФХР передала полученные от ИИХФ документы в ХК ЦСКА для изучения. Клубу предоставлен семидневный срок для выработки порядка дальнейших действий. В том случае, если руководство клуба посчитает нужным оспорить решение ИИХФ, ФХР окажет ХК ЦСКА всестороннюю поддержку при рассмотрении дела в Дисциплинарном комитете ИИХФ", — сказано в заявлении опубликованном на официальном сайте ФХР.

В мае 2022 года Федотов подписал однолетний контракт с клубом НХЛ «Филадельфия», однако после был вынужден отправиться на прохождение срочной службы в рядах Российской армии.

В июле этого года голкипер заключил с ЦСКА соглашение до конца сезона-2024/25.

Иван Федотов
Хоккей
ХК Филадельфия Флайерз
ХК ЦСКА (Москва)
ФХР
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