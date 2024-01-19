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Сегодня, 12:17

Филатов: «Не думаю, что у «Спартака» серьезные проблемы»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший игрок молодежной сборной России Никита Филатов поделился впечатлениями от победы «Витязя» в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:1).

«Я не думаю, что у «Спартака» какие-то серьезные проблемы. Когда команда теряет первых трех центральных нападающих, она рискует оказаться в неудобном положении. Команда поначалу была зависима от игры первой тройки Голдобин — Морозов — Порядин. Потом всем стало очевидно, что роль Локтионова тоже гигантская. Он играл во всех ключевых ситуациях, у него среднее игровое время около двадцати минут. Сейчас Мальцев неплохо вписался. Может быть, он неидеально подходит к Порядину с Голдобиным, но это очень крепкий центральный. Мы сейчас говорим про клуб, который потерял трех основных игроков. Когда выйдет Морозов, картина будет другой. Победа над «Витязем» важна в том плане, что когда ты прерываешь такую серию, для тебя это сродни глотку воздуха. Но дальше они играют с «Авангардом». Очевидно, что омичи будут явными фаворитами в этом матче, потому что «Спартак» по-прежнему в ослабленном составе», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».

«Спартак» набрал 69 очков в 53 матчах и расположился на третьем месте в Западной конференции.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikita-filatov-ne-dumayu-chto-u-spartaka-ser-ezny-e-problemy/
Никита Филатов
КХЛ
ХК Витязь
ХК Спартак (Москва)
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