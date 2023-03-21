Чехович о хет-трике в ворота ЦСКА: «Разозлился, не хочется сидеть в запасе»

Форвард «Локомотива» Иван Чехович поделился эмоциями после хет-трика в ворота ЦСКА (6:2) в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Эмоциональная игра. Это первое приходит в голову. Много голов забили, отличный матч. Прибавили на добиваниях, не хватило второго добивания в московских матчах. Хет-трик? Разозлился. Конечно, мне не хочется сидеть в запасе. Такие матчи раскрепощают, придают уверенности», — цитирует игрока пресс-служба КХЛ.

Счет в серии стал 2:1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет 23 марта в Ярославле.