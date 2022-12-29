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КХЛ

Сегодня, 11:11

Форвард «Металлурга» Голдобин прокомментировал свой хет-трик в ворота «Ак Барса»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин поделился мнением по поводу игры против «Ак Барса» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ, а также прокомментировал свой хет-трик.

— Очень плотная игра, много заблокированных бросков.

— Ожидали, что оформите хет-трик? Ваш третий в КХЛ.

— Нет, конечно. Максимализм есть — забить много, и сегодня отскакивало хорошо.

— Команда испытала спад в игре или его ещё предстоит встретить?

— Сегодня играли очень хорошо, надеюсь, с такими же эмоциями проведём игру с «Трактором» послезавтра и в Новом году будем той командой, которую тяжело обыграть, — цитирует игрока Metaratings.ru.

«Металлург» после 44 матчей идет на второй строчке турнирной таблице Восточной конференции с 60 очками. Магнитогорцы уступают одно очко лидирующему «Автомобилисту».

Источник: https://metaratings.ru/news/forvard-metallurga-goldobin-stremimsya-na-pervoe-mesto-v-2023-godu-budem-komandoi-kotoruyu-tyazhelo-obygrat-216952/
Николай Голдобин
ХК Ак Барс
ХК Металлург (Магнитогорск)
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