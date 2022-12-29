Форвард «Металлурга» Голдобин прокомментировал свой хет-трик в ворота «Ак Барса»

Сегодня, 11:11
Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин поделился мнением по поводу игры против «Ак Барса» (4:2) в регулярном чемпионате КХЛ, а также прокомментировал свой хет-трик.
— Очень плотная игра, много заблокированных бросков.
— Ожидали, что оформите хет-трик? Ваш третий в КХЛ.
— Нет, конечно. Максимализм есть — забить много, и сегодня отскакивало хорошо.
— Команда испытала спад в игре или его ещё предстоит встретить?
— Сегодня играли очень хорошо, надеюсь, с такими же эмоциями проведём игру с «Трактором» послезавтра и в Новом году будем той командой, которую тяжело обыграть, — цитирует игрока Metaratings.ru.
«Металлург» после 44 матчей идет на второй строчке турнирной таблице Восточной конференции с 60 очками. Магнитогорцы уступают одно очко лидирующему «Автомобилисту».