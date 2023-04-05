Галиев — о победе над «Авангардом»: «В большинстве Радулов сделал свое дело»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвел итоги третьего матча финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:2 ОТ, 2-1).

«Выстояли в меньшинстве, потом пропустили два гола, но верили друг в друга, не сдавались. Забили гол, в большинстве Радулов сделал свое дело, доказал, что он лучший на пятаке, — приводит Metaratings.ru слова Галиева. — Перевели в овертайм, там Вадим Шипачев своими мягкими кистями подарил нам победу. Расстроился, что не забил во втором периоде? Там был рикошет, попал в крестовину. Хотел помочь команде, конечно, поскольку пропустили и сразу получили большинство. Не получилось, но создавали моменты».

Команда Зинэтулы Билялетдинова вышла вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующий матч пройдет 7 апреля в Омске. Начало запланировано на 16.30 по московскому времени.