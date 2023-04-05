Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:20

Галиев — о победе над «Авангардом»: «В большинстве Радулов сделал свое дело»

Telegram Дзен

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев подвел итоги третьего матча финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина с «Авангардом» (3:2 ОТ, 2-1).

«Выстояли в меньшинстве, потом пропустили два гола, но верили друг в друга, не сдавались. Забили гол, в большинстве Радулов сделал свое дело, доказал, что он лучший на пятаке, — приводит Metaratings.ru слова Галиева. — Перевели в овертайм, там Вадим Шипачев своими мягкими кистями подарил нам победу. Расстроился, что не забил во втором периоде? Там был рикошет, попал в крестовину. Хотел помочь команде, конечно, поскольку пропустили и сразу получили большинство. Не получилось, но создавали моменты».

Команда Зинэтулы Билялетдинова вышла вперед в серии до четырех побед — 2-1. Следующий матч пройдет 7 апреля в Омске. Начало запланировано на 16.30 по московскому времени.

Источник: metaratings.ru
Станислав Галиев
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Ак Барс
0
Читайте также
Спартак Гогниев покинул пост главного тренера «Химок»
Почему нам стоит стать жестче в отношениях с МОК. Мнение политолога
Cisco уничтожила запчасти для оборудования в России на 1,9 млрд рублей
Военкор назвал выгодным для армии РФ медленный штурм Артемовска
«Подарок полетел, воздух чист, отработали супер!»
Тело водителя упавшей с моста фуры нашли водолазы в Хабаровском крае
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023: финалы конференций КХЛ
Кагарлицкий отметил, что «Ак Барс» проявил характер в матче плей-офф с «Авангардом»
Невероятное спасение «Ак Барса». Казанцы отыгрались с 0:2 и повели в серии с «Авангардом»
Билялетдинов верил, что «Ак Барс» отыграется с 0:2 в третьем матче с «Авангардом»
Шипачев установил рекорд КХЛ по очкам в большинстве
«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Авангард» в третьем матче финала Востока
Меньшиков — о серии СКА — ЦСКА: «Сама игра напоминает битву»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кагарлицкий отметил, что «Ак Барс» проявил характер в матче плей-офф с «Авангардом»