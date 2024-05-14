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Сегодня, 03:38

Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: «Ищем решение по Шипачеву. Возможно, оно будет сложным для клуба»

Сергей Разин
корреспондент
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Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин поделился мнением о будущем форварда Вадима Шипачева.

«Мы с Вадимом общались. То, что он переподписал сейчас контракт с понижением зарплаты, это неправда. Общаемся с его агентом, ищем решение. Возможно, оно будет сложным для клуба. Когда мы брали Вадима, то мы понимали, почему подписываем контракт на этот срок. Но время не стоит на месте, хоккей меняется, становится быстрее, а игроки не молодеют.

Можем ли поместить Шипачева в список отказов? Мы никогда такого не делали. Все споры будут решаться обоюдно, в диалоге. Помещение в список отказов — последняя инстанция", — приводит слова Валиуллина Sport24.

В минувшем сезоне 37-летний россиянин провел 62 матча в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 44 (13+31) очков. В пяти матчах плей-офф форвард набрал 2 (1+1) очка.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-647029-genmenedzher-ak-barsa-ishchem-resheniye-po-shipachevu-vozmozhno-ono-budet-slozhnym-dlya-kluba
Вадим Шипачев
КХЛ
ХК Ак Барс
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