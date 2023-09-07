Глава ИИХФ Тардиф — о деле Федотова: «Мы намерены твердо защищать фундаментальные международные правила»

Глава ИИХФ Люк Тардиф в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос, когда пройдет заседание независимой дисциплинарной комиссии по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова.

«Мы, как и вы, ждем даты. Именно комиссия задает темп. Надеюсь, это произойдет как можно скорее. А пока обе стороны готовят свои аргументы. Мы не делаем «громких» заявлений, но намерены твердо защищать фундаментальные международные правила: «Соблюдение контракта».

Когда началась ситуация на Украине, многие иностранцы захотели уехать из России. На нас оказывалось невероятное давление со стороны клубов, которые хотели подписать этих игроков. Они хотели, чтобы мы изменили правила ИИХФ, чтобы освободить игроков. Наша позиция была четкой: «Контракт есть контракт». Мы не изменили свою позицию и в случае с Федотовым», — сказал Тардиф «СЭ».

1 сентября ИИФХ оштрафовала ФХР за участие Федотова в матче КХЛ на 5000 франков. Российский вратарь сыграл в матче открытия сезона КХЛ против «Ак Барса».

В августе ИИХФ дисквалифицировала голкипера до 1 января 2024 года.