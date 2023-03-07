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Сегодня, 20:13

Билялетдинов — о втором поражении от «Нефтехимика»: «Надо разбираться откуда берутся ошибки, которые мы не должны допускать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение в четвертом матче серии 1/4 финала Восточной конференции от «Нефтехимика» (2:4).

«Мы изначально предполагали, что игра будет непростая, — сказал Билялетдинов. — Готовились к этому, но, к сожалению, допустили достаточно много ошибок, которые нам не позволили сыграть так, как мы должны были сыграть. Простой игры и не должно было быть, соперник играл агрессивно, в свою игру, но дали шанс сопернику забить нам и переломить ход встречи. Как упустили преимущество? Не знаю надо разбираться. Проблема в том, что в целом это были такие ошибки, которые мы не должны допускать».

Также тренер казанцев ответил на вопросы об удалениях и зависимости команды от звена лидеров.

«Удаления были случайные, поэтому надо играть аккуратнее в такой ситуации. Какие меры предпринимать? Объяснять игрокам, какие еще меры. Когда это несознательно, когда на эмоции выбивает. Шайбу выбивает игрок и попадает в лицо. Случайно такое бывает. Зависимость от звена лидеров? Хорошие ребята, играют хорошо, но соперник тоже готовится под них. У нас есть и другие игроки, которые должны забивать. Будем работать над этим. Хорошенечко надо подумать что с большим штрафом у нас и принять какие-то меры. Амир Мифтахов? Мы подумаем, время у нас есть до следующей игры кого поставить в ворота, его достаточно», — добавил Билялетдинов.

Счет в серии стал 2-2. Пятый матч пройдет в Казани 9 марта

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Нефтехимик
Зинэтула Билялетдинов
Кубок Гагарина
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